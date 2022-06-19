Хэмилтон доволен результатами квалификации «Гран-при Канады»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями после квалификации «Гран-при Канады». Он показал четвертое время.

«Честно говоря, ощущения потрясающие, я так счастлив. Никогда не чувствовал себя так хорошо после четвертого места. Может, только в первый сезон, в 2007 году, когда я впервые показал четвертое время в квалификации. Год получается тяжелым, а сегодня условия были трудными для всех.

Вчера мы пошли в двух разных направлениях, чтобы собрать информацию, и путь Джорджа оказался гораздо удачнее. Сейчас у нас все еще немного отличаются настройки, но, думаю, завтра мы окажемся в лучшем положении. Постараюсь как минимум удержать позицию», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Гонка состоится 19 июня и начнется в 21:00 по московскому времени.