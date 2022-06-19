Ферстаппен: «Очень счастлив вернуться в Монреаль и занять поул-позицию»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал победу в квалификации «Гран-при Канады».

«Думаю, несмотря на сложные погодные условия, мы сохраняли хладнокровие, не допускали ошибок и приняли правильные решения в третьем сегменте. Я очень счастлив вернуться в Монреаль и занять поул-позицию. Приятно видеть всех болельщиков», — цитирует Ферстаппена Sky Sports.

Макс Ферстаппен («Ред Булл») завоевал поул, вторым стал Фернандо Алонсо («Альпин»), замкнул тройку Карлос Сайнс («Феррари»).

Финальная гонка «Гран-при Канады» пройдет 19 июня и начнется в 21:00 мск.