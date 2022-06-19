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Сегодня, 01:54

Ферстаппен: «Очень счастлив вернуться в Монреаль и занять поул-позицию»

Сергей Разин
корреспондент
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал победу в квалификации «Гран-при Канады».

«Думаю, несмотря на сложные погодные условия, мы сохраняли хладнокровие, не допускали ошибок и приняли правильные решения в третьем сегменте. Я очень счастлив вернуться в Монреаль и занять поул-позицию. Приятно видеть всех болельщиков», — цитирует Ферстаппена Sky Sports.

Макс Ферстаппен («Ред Булл») завоевал поул, вторым стал Фернандо Алонсо («Альпин»), замкнул тройку Карлос Сайнс («Феррари»).

Финальная гонка «Гран-при Канады» пройдет 19 июня и начнется в 21:00 мск.

Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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