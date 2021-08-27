Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о первом дне «Гран-при Бельгии». В конце второй практики он потерял контроль над машиной и вылетел с трассы, врезавшись в барьеры в шестом повороте.

«Из-за погодных условий день получился очень непростым для всех. Теперь у нас есть одна ночь, чтобы поработать над машиной и завтра вернуться, став сильнее. Понятно, что мне не хотелось заканчивать день в стене, но так бывает в практиках. Постараюсь не повторять ошибки в дальнейшем.

Вообще ощущения от работы болида были неплохими, но вторая практика прошла не лучшим образом. И нам нужно понять причины — потому что в перерыве между сессиями мы почти ничего не меняли в настройках болида. Так что нам нужно будет с этим разобраться, и я надеюсь, что мы хорошо поработаем. Но уверен, что мы справимся", — приводит слова Леклера Racefans.

По итогам второй тренировочной сессии Леклер занял 18 место. «Гран-при Бельгии» «Формулы-1» проходит с 27 по 29 августа.