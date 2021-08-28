«Гран-при Турции» перенесен на одну неделю

«Гран-при Турции» пройдет на неделю позже запланированного срока, сообщает официальный сайт «Формулы-1».

Такое решение принято из-за того, что Турция остается в «красном списке» правительства Великобритании как регион с повышенной опасностью заражения коронавирусом. Отметим, что в Англии базируется несколько команд.

«Гран-при Турции», изначально запланированный на 1-3 октября, перенесен на 8-10 октября.