«Гран-при Турции» перенесен на одну неделю
14:25
«Гран-при Турции» пройдет на неделю позже запланированного срока, сообщает официальный сайт «Формулы-1».
Такое решение принято из-за того, что Турция остается в «красном списке» правительства Великобритании как регион с повышенной опасностью заражения коронавирусом. Отметим, что в Англии базируется несколько команд.
«Гран-при Турции», изначально запланированный на 1-3 октября, перенесен на 8-10 октября.
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