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Мазепин доволен результатами первого дня «Гран-при Бельгии»

21:22
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Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин высказался о первом дне «Гран-при Бельгии». В первой и второй практике он финишировал выше своего напарника по команде Мика Шумахера.

«Ощущения хорошие. Обе практики начинались в дождливую погоду, но было недостаточно сыро для промежуточных шин, и мы потеряли какое-то время. Однако на сухой трассе ощущения хорошие, и я с нетерпением жду завтрашний день.

Баланс машины не самый простой с точки зрения пилотажа, но сегодня мы оказались не так далеки от идеала. Сложный день, хотя было здорово проезжать поворот «О Руж» с полным газом и разгоняться до скорости более 320 км/ч на главной прямой, это круто", — приводит слова Мазепина пресс-служба команды.

«Гран-при Бельгии» «Формулы-1» проходит с 27 по 29 августа.

Дополнительная информация:

https://www.haasf1team.com/news/belgian-grand-prix-friday-practice-recap-2

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Екатерина Савостина все материалы автора

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