Латифи заменил Кубицу в «Уильямсе»

Место Роберта Кубицы в «Уильямс» в следующем сезоне займет Николас Латифи. 24-летний канадец в 2019 году был резервным пилотом команды и шесть раз принимал участие в свободных заездах. Латифи занимает второе место в личном зачете «Формулы-2».

— Очень рад стать гонщиком на 2020-й год, — цитирует Латифи официальный сайт «Формулы-1». — Мне очень понравилось работать с командой в этом году, помогать им в разработке автомобиля и везде, где мог. С нетерпением жду предстоящего путешествия. Рад, что дебютирую в «Формуле-1» на «Гран-при Австралии».

Ранее Латифи был резервным пилотом «Рено» и «Форс Индии».