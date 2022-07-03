Сайнс поделился ожиданиями от предстоящей гонки «Гран-при Великобритании»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился ожиданиями от предстоящей гонки «Гран-при Великобритании».

«Лидерство на стартовом круге будет великолепным. Это первый раз для меня. Нет причин полагать, что мы не должны быть очень быстры. «Ред Булл» всегда так же быстр, как и мы, иногда даже быстрее, иногда чуть медленнее.

В конце концов, в таких напряженных гонках выигрывают именно детали. Нам нужно сосредоточиться на том, чтобы правильно выбрать стратегию, управление шинами, и если мы сделаем все это правильно, то у нас будет хорошая позиция на трассе», — приводит слова Сайнса RacingNews365.com.

Сайнс впервые в карьере завоевал поул в «Формуле-1». Испанец проводит 8-й сезон в «Королевских гонках», этап в Великобритании стал для него 150-м в гоночной серии.

Второе место занял Макс Ферстаппен из «Ред Булл», на третьей строчке — партнер Сайнса по команде, Шарль Леклер.

Гонка в рамках «Гран-при Великобритании» состоится завтра, 3 июля. Начало — в 17.00 (мск).