Квяту не разрешили выступить в специальном для «Гран-при России» шлеме

Международная автомобильная федерация (FIA) не разрешила российскому пилоту «Торо Россо» Даниилу Квяту использовать другой шлем для «Гран-при России», информирует motorsport.com. Согласно правилам, нельзя менять раскраску шлема в течение сезона больше одного раза.

Квят уже сделал это на «Гран-при Италии». Второй раз менять раскраску не позволили, так как изменения показались FIA слишком существенными. В частности решение принимал гоночный директор FIA Майкл Маси, которому были отправлены эскизы с особым дизайном шлема Квята для «Гран-при России».