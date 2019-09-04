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Квят заявил, что итальянский этап очень важен для него

09:27
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Пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят поделился ожиданиями от «Гран-при Италии».

— После прорыва из конца пелотона на седьмое место в Спа я с оптимизмом жду гонку на трассе Монца, которая также весьма требовательна к мощности двигателя, — цитирует Квята Autosport. — Итальянский этап — домашний для нашей команды, но и очень важный для меня. Я жил в Италии с 11 до 20 лет: учился в школе, выступал за итальянскую картинговую команду. У меня здесь много друзей. Поэтому Италия занимает важное место в моей жизни. При переезде в Италию я понимал, что это большой шаг для развития моей гоночной карьеры, поскольку в то время автоспорт в России был на достаточно низком уровне. А тут можно было гоняться в картинге хоть каждый уик-энд.

«Гран-при Италии» пройдет 6-8 сентября.

Дополнительная информация

https://autosport.com.ru/f1/58482-daniil-kvyat-novyy-motor-honda-dolzhen-pomoch-nam-v-monce

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