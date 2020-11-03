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Квят закончил «Гран-при Португалии» с расстегнутыми ремнями безопасности

22:13
Даниил Квят. Фото AFP
Даниил Квят. Фото AFP
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Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят финишировал на «Гран-при Португалии» с расстегнутыми ремнями безопасности. На это обратили внимание пользователи Reddit, выложившие запись с камеры болида.

«Ремни безопасности опять расстегнулись», — сказал Квят по радио. Его сообщение осталось без ответа, после чего он повторил: «Они снова расстегнулись, все серьезно». Команда после минутной паузы сказала ему оставаться на трассе.

«Гран-при Португалии» прошел 25 октября, Квят занял в гонке 19-е место. 31 октября россиянин финишировал четвертым на «Гран-при Эмилии-Романьи».

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