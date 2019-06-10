Квят считает, что наказание Феттеля слишком суровое

Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят прокомментировал штраф пилота "Феррари" Себастьяна Феттеля, из-за которого Льюис Хэмилтон​ стал победителем "Гран-при Канады".

– Я посмотрел повтор. Думаю, наказание слишком суровое, – цитирует Квята autosport.com.ru. – Если бы он так сделал пять раз подряд или что-то другое в этом роде, тогда да, можно было наказывать, но всего за один раз…

Спорный эпизод. Я уважаю их обоих, они – потрясающие гонщики, но в данном случае я считаю, что наказание слишком суровое.

"Феррари" решила оспорить штраф четырехкратного чемпиона мира, подав соответствующее прошение об апелляции.

Скандал: Феттель обогнал Хэмилтона, но проиграл