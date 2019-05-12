Квят считает, что его лучший круг во втором сегменте был близок к идеалу

Пилот команды "Торо Россо" Даниил Квят - о квалификации "Гран-при Испании". Россиянин занял девятое место.

- Очень позитивная квалификация для нас, – цитирует Квята Autosport. – Мне удалось собрать все воедино. Мой лучший круг во втором сегменте был близок к идеалу, так что я очень доволен. Мы добились максимума. Две первые квалификации в этом году получились непростыми для нас. Но теперь моя сторона гаража показала, что мы сделали выводы.

Гонка начнется в 16.10 по московскому времени.

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