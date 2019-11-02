Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят рассказал о возможности перехода в «Ред Булл». Гонщик рассматривает в качестве возможного напарника Макса Ферстаппена в 2020 году.

— Конечно, приятно осознавать, что являюсь кандидатом в «Ред Булл». Но я не особо слежу за этой историей, — цитирует Квята GrandPX. — Я сосредоточен на работе в «Торо Россо». Когда в «Ред Булл» примут то или иное решение, я с уважением его приму.