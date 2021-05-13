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Квят поделился впечатлениями от тестов за «Альпин»

18:01
Даниил Квят. Фото Instagram
Даниил Квят. Фото Instagram
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Резервный пилот «Альпин» Даниил Квят поделился мнением о тестах новых шин, которые прошли в «Барселоне».

«Мы провели успешные тесты резины на 2022 год. Я проехал много кругов, мы получили много полезной информации. Это хорошо для развития команды, я рад, что могу внести свой вклад. Я чувствовал себя за рулем уверенно, как будто у меня и не было перерыва. Мы сразу же приступили к выполнению тестовой программы и быстро все закончили. Было здорово вернуться в болид «Формулы-1». Не терпится вновь оказаться за рулем», — приводит официальный Twitter-аккаунт Pirelli слова Квята.

После сезона-2020 Квят покинул место боевого пилота «Формулы-1», его место в «Альфа Таури» занял японец Юки Цунода. Россиянин подписал контракт резервного пилота «Альпин» на сезон-2021.

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