Мик Шумахер высказался о проблемах Мазепина в «Хаас»

Гонщик «Хаас» Мик Шумахер высказался о проблемах своего партнера по команде, российского пилота Никиты Мазепина.

«Очевидно, у гонщиков разные стили вождения и разные предпочтения. Мне вот нравится, когда задняя часть болида плавает, а передняя имеет хорошее сцепление. Возможно, Никите не нравится, когда машина себя так ведет. Я бы не сказал, что мы работаем в разных направлениях, просто у нас разные предпочтения. В данный момент я доволен своим болидом», — приводит GPFans слова Шумахера.

Мик Шумахер и Никита Мазепин дебютировали в «Формуле-1» в сезоне-2021. Мазепин проиграл Шумахеру во всех квалификациях и гонках. Российский гонщик финишировал в трех гонках из четырех, каждую из них он завершал последним среди находящихся на трассе.