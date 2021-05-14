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Мик Шумахер высказался о проблемах Мазепина в «Хаас»

15:48
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Гонщик «Хаас» Мик Шумахер высказался о проблемах своего партнера по команде, российского пилота Никиты Мазепина.

«Очевидно, у гонщиков разные стили вождения и разные предпочтения. Мне вот нравится, когда задняя часть болида плавает, а передняя имеет хорошее сцепление. Возможно, Никите не нравится, когда машина себя так ведет. Я бы не сказал, что мы работаем в разных направлениях, просто у нас разные предпочтения. В данный момент я доволен своим болидом», — приводит GPFans слова Шумахера.

Мик Шумахер и Никита Мазепин дебютировали в «Формуле-1» в сезоне-2021. Мазепин проиграл Шумахеру во всех квалификациях и гонках. Российский гонщик финишировал в трех гонках из четырех, каждую из них он завершал последним среди находящихся на трассе.

Дополнительная информация:

https://www.gpfans.com/en/f1-news/64806/schumacher-q2-goal-totally-realistic-after-williams-fight/

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