Квят поблагодарил всю команду «Альфа Таури» перед своим уходом

Российский гонщик Даниил Квят через Instagram поблагодарил команду «Альфа Таури» за совместную работу. Россиянина в следующем сезоне заменит Юки Цунода.

Квят выложил подборку совместных фото, подписав каждое из них. Кроме того, он опублиоквал фото всех, с кем работал вместе в «Альфа Таури» и прикрепил картинку со стальными яйцами.

«На этом фото я Ноэлем Кэрроллом, моим тренером в этом году. Спасибо тебе огромное, друг, и спасибо большое за терпение.

Алекс, инженер по контролю, спасибо за прекрасную картографию и тормозные колодки мечты!

Маттиа, гоночный инженер, спасибо за мега настройки и почти идеальное переднее крыло. И, конечно, за огромное терпение.

Панкратц, инженер по контролю. Отличный старт, друг, суперталантливый парень, но никогда не гуляет по трассе.

Франц Тост — больше, чем руководитель команды для меня. Спасибо за все.

Маркетинговая команда — классные ребята, спасибо вам большое. Проверяли все по два раза перед публикацией.

Мои войны, горжусь, что делил свою страсть с вами все эти годы. Обычного спасибо будет недостаточно", — подписал снимки Квят.