Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят поделился ожиданиями от заключительного этапа «Формулы-1» в 2020 году.

— Отмечу, что мне очень нравится автодром Яс-Марина. Это красивый современный объект, хотя, возможно, на нем слишком много зон безопасности, — приводит слова россиянина пресс-служба «Альфа Таури». — Тем не менее, трек очень техничный, особенно последний сектор.

В прошлом я выигрывал там титул GP3, а в «Ф-1» я пару раз финишировал в очках. Это будет третья гонка с искусственным освещением, мне нравится гоняться ночью.