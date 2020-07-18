Квят нанес на шлем надпись в поддержку Дзанарди

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят поддержал итальянского гонщика Алессандро Дзанарди, который попал в серьезную аварию во время велотренировки.

Квят разместил на шлеме надпись «Forza Alex. Keep Fighting Champion» (Вперед, Алекс! Продолжай бороться, чемпион!).

По последним данным, Дзанарди начали выводить из искусственной комы, состояние 53-летнего итальянца остается тяжелым.