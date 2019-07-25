Квят надеется на обновление от Honda

Пилот команды "Торо Россо" Даниил Квят отметил прогресс Honda в текущем сезоне и надеется на шаг вперед вместе с обновлениями.

- Honda отлично справляется. За исключением нескольких неполадок с турбонаддувом, проблем с надежностью в первой половине сезона не было, – цитирует Квята Autosport. – Мы были очень довольны работой двигателя в гонке в Сильверстоуне, смогли побороться с соперниками с моторами "Мерседес" и "Феррари". Тем не менее, Honda нужно сделать еще один шаг вперед. Они знают это и напряженно работают, чтобы дать нам более мощный мотор. Посмотрим, как сработает следующее обновление.

Даниил Квят занимает 14-е место в чемпионате, имея в активе 12 очков.