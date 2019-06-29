Квят может заменить Гасли в "Ред Булле" после летнего перерыва

В "Ред Булле" рассматривают возможность замены Пьера Гасли на пилота "Торо Россо" Даниила Квята.

Консультант "Ред Булла" Хельмут Марко якобы уже провел переговоры с руководством команды, узнав позицию Кристиана Хорнера и "Хонды" как поставщика двигателей. Для судьбы Гасли решающей станет предстоящая гонка в Австрии. После нее команда на базе изучит болид француза, чтобы понять, может ли он быть причиной плохих результатов гонщика на фоне партнера по команде Макса Ферстаппена. Если конструктивных недостатков болида не обнаружат, то Гасли могут заменить на Квята.

– Гасли придется проявить себя, – приводит GPToday слова своего источника из "Ред Булла". – Машина Пьера будет полностью перебрана на базе после гонки в Австрии. Потом последуют выводы. Марко уже говорил о Квяте и "Ред Булле". Пока приказано не заменять Гасли. Но, кажется, это вопрос времени. Квят, вероятно, вернется в "Ред Булл" после летнего перерыва.