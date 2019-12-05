Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят занял десятое место в рейтинге пилотов «Формулы-1» по итогам сезона-2019. Рейтинг составляется на основе оценок пяти судей по итогам каждой гонки.

На счету Квята 37,2 балла.

Первое место занял чемпион сезона — представитель «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (43,7). Вторым стал гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен (43,4), третьим — Карлос Сайнс из «Макларена» (41,8).

В личном зачете Квят по итогам сезона занял 13-е место.