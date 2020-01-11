Кубица прошел подгонку сиденья в «Альфа Ромео»

Как уже сообщал «СЭ», поляк Роберт Кубица стал резервным пилотом «Альфа Ромео». Он уже прибыл на базу коллектива в Хинвиле и прошел процедуру подгонки сиденья.

— В 2006 году именно здесь я начинал карьеру в Формуле-1. Очень рад вернуться в это окружение. Уже повидался с людьми, с которыми работал в прошлом, и прошел подгонку сиденья в новой машине, — сказал Кубица в специальном видеобращении, которое появилось в Twitter.