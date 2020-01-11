Кубица прошел подгонку сиденья в «Альфа Ромео»
11:13
Как уже сообщал «СЭ», поляк Роберт Кубица стал резервным пилотом «Альфа Ромео». Он уже прибыл на базу коллектива в Хинвиле и прошел процедуру подгонки сиденья.
— В 2006 году именно здесь я начинал карьеру в Формуле-1. Очень рад вернуться в это окружение. Уже повидался с людьми, с которыми работал в прошлом, и прошел подгонку сиденья в новой машине, — сказал Кубица в специальном видеобращении, которое появилось в Twitter.
He is back! ???#RobertKubica #GetCloser #AlfaRomeoRacingORLEN pic.twitter.com/8S67SMu9pK— Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) January 10, 2020
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