Кубица не исключает возвращения в «Формулу-1» в 2021 году

Пилот «Уильямса» Роберт Кубица не исключил, что вернется в «Формулу-1» в 2021 году, когда изменится технический регламент. 34-летний поляк ранее заявил, что уйдет из «Уильямса» по окончании нынешнего сезона.

— Всегда сложно сказать «нет» «Формуле-1», — цитирует GPToday Кубицу. — Конечно, все будет зависеть от предоставленных возможностей. Но я извлек урок из тяжелой ситуации. Не нужно сильно загадывать наперед. Никогда не знаешь, что произойдет, поэтому лучше сосредоточиться на краткосрочной перспективе. Конечно, хотелось бы обрести стабильность, но нужно время. Когда появляется шанс выступить в «Формуле-1», ответ всегда прост и очевиден.