Кристиан Хорнер: "Ущерб нашим машинам от австрийских бордюров уже составил 250 тысяч фунтов"

Руководитель "Ред Булла" Кристиан Хорнер пожаловался на слишком жесткие бордюры на трассе "Гран-при Австрии". В ходе пятничных тренировок на них передние антикрылья повреждали пилоты его команды, а также "Рено" и "Мерседеса".

– Это было довольно тяжело, – цитирует Sky Sports Хорнера. – Мы уже поменяли три передних антикрыла. Ущерб примерно 250 тысяч фунтов стерлингов. Мы не одиноки в этом. Я уверен, что начнутся разговоры об этих бордюрах. Пилоты, конечно, предупреждены. Но это не отталкивает их от риска атаковать обочину.