Хорнер: «У Ферстаппена есть привилегии в «Ред Булл», как и у Хэмилтона в «Мерседесе»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер сообщил, что у пилота Макса Ферстаппена есть привилегии в команде.

«Такое неизбежно в любом спорте, который я могу себе представить. Макс пришел к нам подростком, а теперь он чемпион мира. Считаю, то же самое есть у «Мерседеса» и Льюиса Хэмилтона. У Макса больше влияния в команде в сравнении с напарником, поскольку его ценность для коллектива значительно выше. Важно не выходить за рамки. Разумеется, у центрфорварда, у звездного игрока есть определенные привилегии, но он все равно является частью команды. Для примадонн места нет, иначе один человек становится важнее, чем вся команда», — приводит слова Хорнера PlanetF1.

26-летний Ферстаппен является трехкратным чемпионом мира (2021, 2022 и 2023). В 2023 году он стал рекордсменом по количеству побед в одном сезоне (19) и по количеству выигранных подряд «Гран-при» «Формулы-1».