Хорнер считает, что прогресс в работе с болидами позволит командам стать быстрее на 1,5 — 2 секунды

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что по ходу сезона-2022 команды будут значительно улучшать свои болиды.

«Прогресс будет очень большим. В условиях нового регламента мы каждую неделю находим способы улучшения работы болида. Думаю, в итоге прогресс позволит командам стать быстрее на 1,5 — 2 секунды. На некоторых трассах мы будем почти не уступать прошлогодним временам поула.

На тестах мы столкнулись с неполадками в работе коробки передач. Но ничего серьезного не случилось. Ведь тесты в основном нужны как раз для того, чтобы разобраться в работе болида", — приводит слова Хорнера Planet F1.

Первый этап сезона-2022 пройдет с 18 по 20 марта в Бахрейне.