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Сегодня, 15:35

Кристиан Хорнер: «Прогресс в работе с болидами позволит командам стать быстрее на 1,5 — 2 секунды»

Хорнер считает, что прогресс в работе с болидами позволит командам стать быстрее на 1,5 — 2 секунды
Анна Горшкова
Корреспондент

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что по ходу сезона-2022 команды будут значительно улучшать свои болиды.

«Прогресс будет очень большим. В условиях нового регламента мы каждую неделю находим способы улучшения работы болида. Думаю, в итоге прогресс позволит командам стать быстрее на 1,5 — 2 секунды. На некоторых трассах мы будем почти не уступать прошлогодним временам поула.

На тестах мы столкнулись с неполадками в работе коробки передач. Но ничего серьезного не случилось. Ведь тесты в основном нужны как раз для того, чтобы разобраться в работе болида", — приводит слова Хорнера Planet F1.

Первый этап сезона-2022 пройдет с 18 по 20 марта в Бахрейне.

Источник: https://www.planetf1.com/news/christian-horner-two-second-improvement/
Формула-1
Ред Булл
Кристиан Хорнер
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