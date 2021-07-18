Кристиан Хорнер: «Надеюсь, Льюис очень собой доволен»

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер жестко раскритиковал пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, который столкнулся с Максом Ферстаппеном и вбил того с трассы на старте «Гран-при Великобритании».

«Льюис чемпион мира и не должен позволять себе подобные маневры. Это неприемлемо. Он подверг опасности другого гонщика.

Слава богу, что Макс в итоге никак не пострадал, это сегодня самое главное. Но ему пришлось отправиться в больницу, чтобы врачи могли на всякий случай проверить его состояния после удара силой в 51G. Надеюсь, Льюис очень собой доволен. На мой взгляд, это пустая победа», — сказал Хорнер Sky Sports.

Ферстаппен после столкновения был вынужден сойти с дистанции, а Хэмилтон, получив штраф в 10 секунд, все равно сумел выиграть гонку.