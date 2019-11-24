Кристиан Хорнер: «Мы правильно сделали, что отстранили Гасли от давления в «Ред Булле»

Руководитель «Ред Булла» Кристиан Хорнер считает, что француз Пьер Гасли обрел уверенность, вернувшись в «Торо Россо» по ходу нынешнего сезона. В последней гонке в Бразилии Гасли впервые финишировал в первой тройке и стал вторым.

— Я думаю, он хорошо работает, — цитирует Crash Хорнера. — Его уверенность вернулась, когда он покинул «Ред Булл», где всегда сильное давление. В «Торо Россо» ему проще справляться с этим. Он провел несколько отличных гонок, поэтому остается с нами в следующем году. Приятно видеть, как он впервые поднялся на подиум. Надеюсь, его уверенность будет только расти. Он мог впасть в депрессию после ухода из «Ред Булла» в «Торо Россо», а мог остаться благодарным, что ему дали возможность остаться в «Формуле-1». Он принял это. И даже испытал некоторое облегчение, мне кажется. Было правильным решением отстранить его от этого давления.