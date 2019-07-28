Кристиан Хорнер: "Квят провел зрелую гонку"

Руководитель "Ред Булла" Кристиан Хорнер прокомментировал итоги гонки "Гран-при Германии", где в условиях переменчивой дождливой погоды победил его пилот Макс Ферстаппен. Россиянин Даниил Квят из "Торо Россо" финишировал третьим.

– Это была лотерея, – цитирует ВВС Хорнера. – Макс уверенно себя контролировал. Некоторые гонщики делали по девять пит-стопов, а Макс провел пять. К середине гонки мы пытались надеть "медиум", думая, что он может пригодиться до конца гонки. Но потом вновь пошел дождь, стали менять тактику. И всякий раз Макс грамотно все делал. В каждом повороте ситуация постоянно менялась. Нам оставалось только вовремя реагировать. Ферстаппен прессинговал, а когда оказался один впереди, просто оторвался от всех.

Гасли же застрял, у него была проблема с первым пит-стопом. Он вел много борьбы, но в какой-то момент столкнулся с Албоном. Я не видел всей ситуации. Но это похоже на гоночный инцидент.

Квят засучил рукава и приложил все усилия, чтобы вернуться в программу. У него накануне родился ребенок. Даниил провел очень зрелую гонку с большим желанием.

Мы находимся на полпути. Нам удалось выиграть две гонки, завоевать несколько подиумов. Теперь следует думать о Венгрии. Там совсем другая трасса. И мы знаем, что шины сыграют ключевую роль.