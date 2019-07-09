Кристиан Хорнер: "Гасли нужно не стараться быть идеальным, а просто водить болид"

Руководитель "Ред Булла" Кристиан Хорнер поделился мнением по поводу выступлений гонщика Пьера Гасли. Пилот в личном зачете идет на шестом месте.

- "Гран-при" Австрии сложился для него очень тяжело, - цитирует Reuters Хорнера. - Он очень эмоционально отреагировал, потому что оказался в такой ситуации, что чем больше он старается, тем медленнее идет. Мы знаем, на что он способен, и это далеко за гранью того, что мы видели на данный момент.

Сейчас его нужно тщательно проанализировать. Есть много спекуляций по поводу его будущего. Однако команда сделает все возможное, чтобы продолжить работать с ним.

Ему не нужно слишком сосредотачиваться на показателях и стараться быть идеальным, а просто водить болид и не обращать внимания на напарника. Выключи телефон, закрой соцсети, просто води болид.