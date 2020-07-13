Косаченко считает, что Квят не показал ничего эксклюзивного на «Гран-при Штирии»

Бывший менеджер первого российского пилота «Формулы-1» Виталия Петрова Оксана Косаченко прокомментировала выступления гонщика «Альфа Таури» Даниила Квята на «Гран-при Штирии». Он занял 10-е место.

— Квят набрал первое очко, но я не видела никаких эксклюзивных поступков с его стороны, — цитирует Косаченко News.ru. — Возможно, потому что их не показывали. Но в целом это та позиция, на которую мы и можем рассчитывать. Где-то восьмое-десятое места — это то, на что сейчас способна команда. Плюс, если кто-то будет сходить целым коллективом, это тоже большая помощь команде. Если бы «Феррари» остались в гонке, с очками было бы сложнее. Самое главное, что техника не подвела и Квят доехал до финиша. Сегодня все обошлось, и это хороший знак.