Косаченко назвала пиар-акцией обращение в суд Массы из-за чемпионства Хэмилотона в 2008 году

Бывший коммерческий директор команды «Кэтерхэм» Оксана Косаченко в комментарии для «СЭ» отреагировала на новость о том, что бразильский пилот Фелипе Масса подаст в суд на FIA и «Формулу-1» из-за их бездействия после аварии Нельсиньо Пике в 2008 году.

В 2008 году на «Гран-при Сингапура» пилот «Рено» Нельсон Пике-младший в середине гонки намеренно въехал в стену, что принесло победу его напарнику Фернандо Алонсо, а Масса из-за появления на трассе автомобиля безопасности и неудачного пит-стопа не набрал очков.

«Мне кажется, что Фелипе хватается за последнюю возможность. Потому что срок давности истекает и нужно попытаться хоть что-то сделать. Для меня это просто один из вариантов привлечения внимания к себе. Масса хочет, чтобы про него не забывали. В «Формуле-1» он давно не выступает. Других каких-то значимых успехов, чтобы быть в мировой прессе, нет. Поэтому нашел прекрасный повод. Покопался в своей биографии, подумал, что такое прекрасное в его жизни было, что можно вытащить наружу. Это несвоевременно. Если ты недоволен, надо свои «фи» выражать одномоментно. Нужно, конечно, время, чтобы все переосмыслить. Но это не может быть пятнадцать лет. Прежде всего я думаю, что это пиар-акция. В итоге мы наверняка узнаем, что он ни на что не претендовал. Просто решил — а вдруг прокатит?» — сказала Косаченко «СЭ».

По итогам сезона-2008 чемпионом «Формулы-1» стал Льюис Хэмилтон, выступавший за «Макларен». Британец набрал 98 очков и завоевал свой первый титул в карьере. Фелипе Масса занял вторую строчку с 97 очками.

Судьба чемпионства решилась в последней гонке сезона в Бразилии. Тогда Масса стал победителем этапа, однако Хэмилтон на последнем круге обогнал Тимо Глока из «Тойоты», благодаря чему финишировал пятым и набрал необходимое количество очков, чтобы опередить Массу в личном зачете.