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Сегодня, 20:38

Таксисты из Голландии угрожают сорвать «Гран-при Нидерландов»

Виктория Кравченко
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«Гран-при Нидерландов» может быть сорван голландскими таксистами, которые намерены перекрыть подъезды к трассе из-за спора с местными властями, сообщает Noord-Hollands Dagblad.

По данным источника, около 150 таксистов из города Харлема не смогут приблизиться к Зандворту в течение гоночного уик-энда. Водители требуют от муниципалитета Зандворта или организаторов Гран При Нидерландов изменить данное решение. Иначе они угрожают протестовать и брокировать подъездов к трассе.

Источник: https://autosport.com.ru/f1/85848-gollandskie-taksisty-ugrozhayut-sorvat-gran-pri-niderlandov
Формула-1
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