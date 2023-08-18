Таксисты из Голландии угрожают сорвать «Гран-при Нидерландов»

По данным источника, около 150 таксистов из города Харлема не смогут приблизиться к Зандворту в течение гоночного уик-энда. Водители требуют от муниципалитета Зандворта или организаторов Гран При Нидерландов изменить данное решение. Иначе они угрожают протестовать и брокировать подъездов к трассе.