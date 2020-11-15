Косаченко: «Хэмилтон продолжит доминировать в следующем сезоне, куда он денется»

Оксана Косаченко, бывший менеджер первого российского пилота «Формулы-1» Виталия Петрова, прокомментировала победу гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в сезоне-2020. Хэмилтон завоевал трофей в шестой раз подряд и в седьмой в общей сложности, повторив рекорд Михаэля Шумахера.

— Можно поздравить Хэмилтона с победой в чемпионате, — цитирует ТАСС Косаченко. — Но думается, мы уже настолько привыкли видеть его на верхней ступеньке пьедестала, что с гораздо большим вниманием следили за тем, кто будет на втором и третьем месте. Борьба шла до последних сантиметров — это уникально. Думаю, что Хэмилтон продолжит доминировать в следующем сезоне, куда он денется.