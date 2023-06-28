Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Игры
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 20:55

Команда «Альфа Таури» в следующем сезоне сменит название

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал, что «Альфа Таури» в следующем сезоне сменит название.

«В 2024 году у «Альфа Таури» будут два новых лидера, Лоран Мекиес и Петер Байер. Будут новые спонсоры и новое название. Ориентация ясна: следовать за «Ред Булл» настолько, насколько позволяет регламент. Собственные разработки — это неправильный путь Что касается пилотов, то Юки Цунода в целом проводит очень хороший сезон, просто ему несколько раз не везло и он получал штрафы. Выступлениями Ника де Вриса мы пока не удовлетворены, но в дальнейшем оценка может быть пересмотрена», — приводит слова Марко Racingnews365.

После девяти этапов «Формулы-1» «Альфа Таури» в Кубке конструкторов занимает последнее, 10-е место, набрав 2 очка. На первом месте находится «Ред Булл» (321 очко).

Формула-1
Альфа Таури
Ред Булл
0
Читайте также
Российские фигуристы не попали в список участников этапов Гран-при в сезоне-2023/24
Группа Тутберидзе на перепутье. Что ждет фигуристок в этом сезоне?
Пропавший в тайге в Амурской области мальчик рассказал о спасшей его собаке
В Санкт-Петербурге мужчина выстрелил в девушку и покончил жизнь самоубийством
Полиция Швеции разрешила акцию с сожжением Корана в Стокгольме в Курбан-байрам
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Штайнер: «Стремимся найти причину сильного расхождения между квалификационным и гоночным темпом «Хааса»
Новости
RSS RSS
Все новости