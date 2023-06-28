Команда «Альфа Таури» в следующем сезоне сменит название

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал, что «Альфа Таури» в следующем сезоне сменит название.

«В 2024 году у «Альфа Таури» будут два новых лидера, Лоран Мекиес и Петер Байер. Будут новые спонсоры и новое название. Ориентация ясна: следовать за «Ред Булл» настолько, насколько позволяет регламент. Собственные разработки — это неправильный путь Что касается пилотов, то Юки Цунода в целом проводит очень хороший сезон, просто ему несколько раз не везло и он получал штрафы. Выступлениями Ника де Вриса мы пока не удовлетворены, но в дальнейшем оценка может быть пересмотрена», — приводит слова Марко Racingnews365.

После девяти этапов «Формулы-1» «Альфа Таури» в Кубке конструкторов занимает последнее, 10-е место, набрав 2 очка. На первом месте находится «Ред Булл» (321 очко).