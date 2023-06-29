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Сегодня, 16:50

Албон — о «Ред Булл»: «Хорнер все время мне пишет, но я в «Уильямсе» надолго»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Уильямс» Алекс Албон сообщил, что постоянно контактирует с экс-боссом Кристианом Хорнером.

«Кристиан все время мне пишет, говорит «молодец». Приятно, когда такие отношения с руководителем бывшей команды. Для нас уик-энд [в Канаде] сложился прекрасно, и здорово, что Кристиан такое говорит. Сейчас я сосредоточен на работе с этой командой. И дело не в краткосрочных планах, я тут надолго. Мне очень нравится работать команде и находиться тут. Есть ощущение, что мы начали путь, и мне хочется его продолжить. Посмотрим, как сложатся ближайшие несколько лет. Пока я очень счастлив здесь», — приводит слова Албона RacingNews365.

Команда «Уильямс» занимает девятое место в Кубке конструкторов, набрав 7 очков, «Ред Булл» — лидирует (321).

Формула-1
Ред Булл
Уильямс
Александр Албон
Кристиан Хорнер
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