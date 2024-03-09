Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

9 марта, 05:01

Карлос Сайнс успешно перенес операцию

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Карлос Сайнс.
Фото Reuters

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс сообщил, что успешно перенес операцию и поблагодарил болельщиков за поддержку. Испанский гонщик досрочно покинул медиа-день из-за воспаления аппендикса.

«Сегодня прошла операция и чувствую себя намного лучше! Спасибо за все ваши добрые сообщения и всем, кто следил за мной в эти дни здесь, в Саудовской Аравии, особенно в госпитале вооруженных сил имени короля Фахда. Удачи завтра, «Феррари»!» — написал Сайнс в Twitter.

29-летнего испанца на «Гран-при Саудовской Аравии» заменил резервный пилот «Феррари» Оливер Бирман.

Квалификация «Гран-при Саудовской Аравии» пройдет 8 марта. Начало — в 20.00 по московскому времени. Сама гонка состоится в 20.00 (мск) 9 марта.

Карлос Сайнс. Источник: Сайнс пропустит «Гран-при Саудовской Аравии» из-за операции на аппендиксе
Формула-1
Феррари
Карлос Сайнс
0
Читайте также
42-летняя американка пробежала 900 километров за шесть дней
Александр Ширвиндт умер на 90-м году жизни
Залившая зеленкой избирательную урну девушка заявила, что ею манипулировали
Лучшего легионера КХЛ собирались посадить на 25 лет и уволили из «Локомотива». Теперь он может выбить Ярославль из Кубка Гагарина
Явка на выборах президента России превысила 25%
Путин заявил, что удары Киева по РФ не останутся безнаказанными
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ферстаппен выиграл квалификацию «Гран-при Саудовской Аравии»

Ферстаппен выиграл «Гран-при Саудовской Аравии»
Новости
RSS RSS
Все новости