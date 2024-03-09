Карлос Сайнс успешно перенес операцию

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс сообщил, что успешно перенес операцию и поблагодарил болельщиков за поддержку. Испанский гонщик досрочно покинул медиа-день из-за воспаления аппендикса.

«Сегодня прошла операция и чувствую себя намного лучше! Спасибо за все ваши добрые сообщения и всем, кто следил за мной в эти дни здесь, в Саудовской Аравии, особенно в госпитале вооруженных сил имени короля Фахда. Удачи завтра, «Феррари»!» — написал Сайнс в Twitter.

29-летнего испанца на «Гран-при Саудовской Аравии» заменил резервный пилот «Феррари» Оливер Бирман.

Квалификация «Гран-при Саудовской Аравии» пройдет 8 марта. Начало — в 20.00 по московскому времени. Сама гонка состоится в 20.00 (мск) 9 марта.