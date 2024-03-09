Ферстаппен выиграл «Гран-при Саудовской Аравии»
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем «Гран-при Саудовской Аравии».
Второе место занял партнер Ферстаппена по команде Серхио Перес. Третьим стал гонщик «Феррари» Шарль Леклер.
Другой пилот «Феррари» Оливер Бирман, который дебютировал в «Формуле-1», заменив Карлоса Сайнса, пришел к финишу седьмым.
Ферстаппен одержал вторую победу в двух стартовых гонках сезона. Голландец становился победителями трех последних сезонов «Формулы-1».
«Гран-при Саудовской Аравии»
Итог гонки. Топ-10
- 1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
- Серхио Перес («Ред Булл») +13,643
- Шарль Леклер («Феррари») +18,639
- Оскар Пиастри («Макларен») +32,007
- Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +35,759
- Джордж Расселл («Мерседес») +39,936
- Оливер Бирман («Феррари») +42,679
- Ландо Норрис («Макларен») +45,708
- Льюис Хэмилтон («Мерседес») +47,391
- Нико Хюлькенберг («Хаас») +1.16,996
Новости