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9 марта, 21:36

Ферстаппен выиграл «Гран-при Саудовской Аравии»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Макс Ферстаппен.
Фото Reuters

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем «Гран-при Саудовской Аравии».

Второе место занял партнер Ферстаппена по команде Серхио Перес. Третьим стал гонщик «Феррари» Шарль Леклер.

Другой пилот «Феррари» Оливер Бирман, который дебютировал в «Формуле-1», заменив Карлоса Сайнса, пришел к финишу седьмым.

Ферстаппен одержал вторую победу в двух стартовых гонках сезона. Голландец становился победителями трех последних сезонов «Формулы-1».

«Гран-при Саудовской Аравии»

Итог гонки. Топ-10

  1. 1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
  2. Серхио Перес («Ред Булл») +13,643
  3. Шарль Леклер («Феррари») +18,639
  4. Оскар Пиастри («Макларен») +32,007
  5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +35,759
  6. Джордж Расселл («Мерседес») +39,936
  7. Оливер Бирман («Феррари») +42,679
  8. Ландо Норрис («Макларен») +45,708
  9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +47,391
  10. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1.16,996
Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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