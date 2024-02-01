Карлос Сайнс объявил об уходе из «Феррари»

Испанский автогонщик Карлос Сайнс сообщил, что покинет «Феррари» после завершения сезона-2024.

1 февраля итальянская команда объявила, что британский пилот Льюис Хэмилтон присоединится к «Скудерии» в 2025 году, по окончании его контракта с «Мерседес».

«В свете сегодняшних новостей — мы с «Феррари» расстанемся в конце 2024 года. Впереди у нас еще долгий сезон, и я сделаю все возможное для команды и ее болельщиков по всему миру. Новости о моем будущем будут объявлены в надлежащее время», — написал Сайнс в своих соцсетях.

Сайнс перешел в «Феррари» перед началом 2021 года. В первый сезон выступлений в итальянской команде он занял пятое место в личном зачете пилотов. В 2023 году 29-летний испанец стал седьмым. Его партнером по команде является 26-летний Шарль Леклер.