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1 февраля, 22:54

Карлос Сайнс объявил об уходе из «Феррари»

Алина Савинова
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Испанский автогонщик Карлос Сайнс сообщил, что покинет «Феррари» после завершения сезона-2024.

1 февраля итальянская команда объявила, что британский пилот Льюис Хэмилтон присоединится к «Скудерии» в 2025 году, по окончании его контракта с «Мерседес».

«В свете сегодняшних новостей — мы с «Феррари» расстанемся в конце 2024 года. Впереди у нас еще долгий сезон, и я сделаю все возможное для команды и ее болельщиков по всему миру. Новости о моем будущем будут объявлены в надлежащее время», — написал Сайнс в своих соцсетях.

Сайнс перешел в «Феррари» перед началом 2021 года. В первый сезон выступлений в итальянской команде он занял пятое место в личном зачете пилотов. В 2023 году 29-летний испанец стал седьмым. Его партнером по команде является 26-летний Шарль Леклер.

Формула-1
Феррари
Карлос Сайнс
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