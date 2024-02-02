Всемирный совет FIA представил календарь «Формулы-1» сезона-2024 в июле 2023 года.

В 2024 году участники проведут 24 этапа «Гран-при», что является рекордом. Сезон стартует в Бахрейне в субботу, 2 марта. Впервые с 2021 года чемпионат завершится в декабре, это произойдет на этапе в Абу-Даби (ОАЭ).

Первые две гонки сезона пройдут в субботу, чтобы избежать пересечения с Рамаданом. Также впервые с 2019 года состоится «Гран-при» Китая.

В календаре запланирован традиционный перерыв с 29 июля по 24 августа между этапами в Бельгии и Нидерландах. Еще пауза почти в месяц будет между гонками в Сингапуре и Остине — с 23 сентября по 17 октября. Поэтому было увеличено число сдвоенных и строенных этапов.

Полный календарь гонок сезона 2024 доступен на нашем сайте.

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