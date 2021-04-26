«Формула-1» официально утвердила проведение спринтерских гонок в ходе трех «Гран-при» сезона
18:44
Комиссия «Формулы-1» 26 апреля официально утвердила проведение спринтерских гонок в ходе электронного голосования. Субботние спринты появятся в этом сезоне на двух «Гран-При» в Европе и одном вне Европы, сообщает официальный сайт гоночной серии.
В пятницу, после первой свободной тренировки будет проводиться квалификационная сессия, которая определит расположение пилотов на стартовой решетке в спринте. Результаты спринта, который будет проходить в субботу, определят расстановку на решетке в воскресной гонке. Гонщики, которые финишируют в тройке лучших в спринте, получат очки: три за первое место, два — за второе, одно — за третье.
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