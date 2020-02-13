Формула-1
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Исполнительный директор «Формулы-1» заявил, что «Гран-при Вьетнама» пока ничто не грозит

13:34
Теги:

Исполнительный директор «Формулы-1» Чейз Кэри сообщил, что пока не видит угрозы проведению «Гран-при Вьетнама» в 2020 году. Ранее руководство гоночной серии перенесло на неопределенный срок этап чемпионата мира в Китае.

— Мы в курсе проблемы, но в большинстве мест за пределами Китая сейчас болеют шесть, восемь или десять человек, — приводит Motorsport.com слова Кэри. — Никто не знает, что будет через две недели, а тем более через четыре. Можно только держать руку на пульсе и разбираться с проблемами по мере их поступления. Сейчас за пределами Китая эпидемия ограничена, а что будет дальше — посмотрим.

Этап «Формулы-1» во Вьетнаме должен пройти с 3 по 5 апреля 2020 года.

Авто-мото: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир