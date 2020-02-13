Исполнительный директор «Формулы-1» заявил, что «Гран-при Вьетнама» пока ничто не грозит

Исполнительный директор «Формулы-1» Чейз Кэри сообщил, что пока не видит угрозы проведению «Гран-при Вьетнама» в 2020 году. Ранее руководство гоночной серии перенесло на неопределенный срок этап чемпионата мира в Китае.

— Мы в курсе проблемы, но в большинстве мест за пределами Китая сейчас болеют шесть, восемь или десять человек, — приводит Motorsport.com слова Кэри. — Никто не знает, что будет через две недели, а тем более через четыре. Можно только держать руку на пульсе и разбираться с проблемами по мере их поступления. Сейчас за пределами Китая эпидемия ограничена, а что будет дальше — посмотрим.

Этап «Формулы-1» во Вьетнаме должен пройти с 3 по 5 апреля 2020 года.