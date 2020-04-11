Имущество «Уильямс» передано под залог отцу одного из пилотов команды

«Уильямс» реструктуризировал свои займы в банке HSBC, сообщает Autosport.com.

Сообщается, что сделка включает в себя кредит от компании Latrus Racing, владельцем которой является Майкл Латифи, отец пилота английской команды, Николя Латифи.

По информации источника, кредит был взят под залог. В качестве залога выступили строения и оборудование базы «Уильямс», а также более 100 исторических гоночных болидов. Предполагается, что речь идет о сумме как минимум в 50 миллионов фунтов.

— В конце 2019 года мы продали нашу дочернюю компанию Williams Advanced Engineering и начали процесс реструктуризации долга, — приводит SpeedWeek слова руководителя команды, Клэр Уильямс. — Мы работаем над этим вопросом с консорциумом кредиторов. Благодаря этой реструктуризации мы будем обеспечены финансовыми ресурсами.