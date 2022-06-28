Хорнер считает, что «Мерседес» может выиграть «Гран-при Великобритании»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер выразил опасение, что предстоящие трассы в календаре «Формулы-1» будут играть в пользу «Мерседес».

«Я думаю, что «Мерседес» будет силен в Сильверстоуне, и я не вижу причин, почему он не будет силен в Поль Рикар (Франция, Ле-Кастелле, — прим. СЭ). «Феррари» тоже будет быстра в Сильверстоуне. Эта может быть более сложная трасса для нас, просто из-за характера ее расположения. Невероятно, что нам удалось одержать шесть побед в гонках, но Сильверстоун может оказаться самым сложным», — приводит слова Хорнера RacingNews365.com.

«Мерседес» с 2014 года завоевал титулы на «Гран-при Великобритании», кроме одного раза в 2018 году, когда гонку выиграл Себастьян Феттель.

10 этап «Формулы-1» в Сильверстоуне пройдет с 1-го по 3-е июля.