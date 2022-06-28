Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 08:14

Хорнер считает, что «Мерседес» может выиграть «Гран-при Великобритании»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер выразил опасение, что предстоящие трассы в календаре «Формулы-1» будут играть в пользу «Мерседес».

«Я думаю, что «Мерседес» будет силен в Сильверстоуне, и я не вижу причин, почему он не будет силен в Поль Рикар (Франция, Ле-Кастелле, — прим. СЭ). «Феррари» тоже будет быстра в Сильверстоуне. Эта может быть более сложная трасса для нас, просто из-за характера ее расположения. Невероятно, что нам удалось одержать шесть побед в гонках, но Сильверстоун может оказаться самым сложным», — приводит слова Хорнера RacingNews365.com.

«Мерседес» с 2014 года завоевал титулы на «Гран-при Великобритании», кроме одного раза в 2018 году, когда гонку выиграл Себастьян Феттель.

10 этап «Формулы-1» в Сильверстоуне пройдет с 1-го по 3-е июля.

Источник: https://racingnews365.com/red-bull-wary-of-mercedes-silverstone-pace
Формула-1
Мерседес
Ред Булл
Кристиан Хорнер
1
0
Читайте также
Топ-5 продуктов, которые категорически нельзя употреблять в жару. Советы экспертов
«Реал» хочет Беллингема, Суареса разорвали на части, Дембеле получил ультиматум от «Барсы». Главные трансферные слухи Европы на 27 июня
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Формула-1» рассматривает повышение потолка расходов
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости