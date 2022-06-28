Сайнс: «Хочу сосредоточиться на том, чтобы выехать на трассу и добиться хороших результатов»

Сайнс считает, что в его стремлении повысить конкурентоспособность в сезоне-2022 наблюдается прогресс

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс считает, что в его стремлении повысить свою конкурентоспособность в сезоне-2022 «Формулы-1» наблюдается прогресс.

«Как я уже говорил несколько гонок назад, я хочу провести гонку за гонкой и не думать слишком много о чемпионате или о чем-то подобном. Хочу сосредоточиться на том, чтобы выехать на трассу и посмотреть, смогу ли добиться хороших результатов и комфорта в машине», — приводит слова Сайнса RacingNews365.com.

Пилот «Феррари» занял второе место на «Гран-при Канады». Победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, а третьим финишировал Льюис Хэмилтон из «Мерседес».

По итогам гонки Ферстаппен опередил Сайнса на 0,9 секунды. 27-летний испанский автогонщик занимает пятое место в личном зачете «Ф-1» (102 очка).

«Гран-при Великобритании» пройдет с 1 по 3 июля.