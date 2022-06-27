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Сегодня, 18:48

«Формула-1» рассматривает повышение потолка расходов

Иван Шитик
Корреспондент
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«Формула-1» близка к компромиссу с командами по вопросу потолка расходов, информирует Auto Motor und Sport.

Топ-коллективы жаловались на то, что из-за высокой инфляции не могут уложиться в 140 миллионов долларов — лимит по расходам на сезон-2022.

Международная автомобильная федерация (ФИА) разработала план, согласно которому «Либерти Медиа», владеющая «Ф-1», выплатит всем командам определенную сумму, которая составит либо три миллиона долларов, либо три процента от потолка (4,2 миллиона). Данные деньги можно будет потратить без ограничений — фактически речь идет о повышении потолка расходов.

При этом решение пойдет на пользу маленьким коллективам, поскольку сумму вычтут из призовых, которые отличаются вдвое для лучшей и худшей команд по итогам сезона.

Формула-1
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