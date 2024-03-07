Хорнер ответил на вопрос о будущем Ферстаппена в «Ред Булл»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер уверен, что нидерландский автогонщик Макс Ферстаппен продолжит выступать за команду.

«Я уверен, что он останется. У нас отличная команда, и он действительно верит в эту команду. Вместе мы многого добились. Он привержен действующему соглашению до 2028 года. Так что и со стороны команды, и со стороны Макса демонстрируется решимость развивать уже достигнутый успех», — заявил Хорнер на пресс-конференции.

На днях в зарубежных СМИ появились слухи о том, что Ферстаппен может прийти на место Льюиса Хэмилтона в «Мерседес», который покинет немецкую команду по окончании сезона-2024. Советник «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что не станет мешать уходу 26-летнего пилота.

Ферстаппен является трехкратным чемпионом мира. В этом сезоне он выиграл первую гонку в Бахрейне и набрал 26 очков.