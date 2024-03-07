Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

7 марта, 22:21

Хорнер ответил на вопрос о будущем Ферстаппена в «Ред Булл»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер уверен, что нидерландский автогонщик Макс Ферстаппен продолжит выступать за команду.

«Я уверен, что он останется. У нас отличная команда, и он действительно верит в эту команду. Вместе мы многого добились. Он привержен действующему соглашению до 2028 года. Так что и со стороны команды, и со стороны Макса демонстрируется решимость развивать уже достигнутый успех», — заявил Хорнер на пресс-конференции.

На днях в зарубежных СМИ появились слухи о том, что Ферстаппен может прийти на место Льюиса Хэмилтона в «Мерседес», который покинет немецкую команду по окончании сезона-2024. Советник «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что не станет мешать уходу 26-летнего пилота.

Ферстаппен является трехкратным чемпионом мира. В этом сезоне он выиграл первую гонку в Бахрейне и набрал 26 очков.

Источник: https://www.marca.com/motor/formula1/gp-arabia-saudi/2024/03/07/65e9dd6e268e3e28748b45a4.html
Формула-1
Ред Булл
Кристиан Хорнер
Макс Ферстаппен
0
Читайте также
Исполком ФЛГР не нашел нарушений в работе жюри после завала в Сочи
Определились пары 1/4 финала Лиги чемпионов
Залившая зеленкой избирательную урну девушка заявила, что ею манипулировали
Лучшего легионера КХЛ собирались посадить на 25 лет и уволили из «Локомотива». Теперь он может выбить Ярославль из Кубка Гагарина
Явка на выборах президента России превысила 25%
Путин заявил, что удары Киева по РФ не останутся безнаказанными
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алонсо показал лучший результат во второй практике на «Гран-при Саудовской Аравии»

Алонсо прокомментировал свое выступление в двух тренировках на «Гран-при Саудовской Аравии»
Новости
RSS RSS
Все новости