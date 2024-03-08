Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

8 марта, 00:27

Алонсо прокомментировал свое выступление в двух тренировках на «Гран-при Саудовской Аравии»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал результаты, показанные в первых практиках на «Гран-при Саудовской Аравии».

В первой тренировке испанец уступил Максу Ферстаппену из «Ред Булл» 0,186 секунды, во второй он показал лучший результат (1 минута 28,827 секунды).

«Ощущения хорошие. Конечно, это только свободная практика. Как мы видели в прошлом году и в недавней гонке в Бахрейне, в практике мы быстрее, чем в квалификации. Думаю, мы прибегаем к разным стратегиям с точки зрения топливной загрузки, режимов мотора и прочих параметров. Мы продолжаем реализовывать нашу программу. С болидом не возникало никаких серьезных проблем. Четверг прошел для нас удачно», — цитирует Алонсо пресс-служба «Формулы-1».

Третья тренировка и квалификация пройдут в пятницу, 8 марта (в 16.30 и 20.00 по московскому времени соответственно). Гонка состоится в субботу, 9-го числа, в 20.00 по мск.

Формула-1
Фернандо Алонсо
0
Читайте также
Определились пары 1/4 финала Лиги чемпионов
Исполком ФЛГР не нашел нарушений в работе жюри после завала в Сочи
Залившая зеленкой избирательную урну девушка заявила, что ею манипулировали
Лучшего легионера КХЛ собирались посадить на 25 лет и уволили из «Локомотива». Теперь он может выбить Ярославль из Кубка Гагарина
Явка на выборах президента России превысила 25%
Путин заявил, что удары Киева по РФ не останутся безнаказанными
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хорнер ответил на вопрос о будущем Ферстаппена в «Ред Булл»

Источник: Сайнс пропустит «Гран-при Саудовской Аравии» из-за операции на аппендиксе
Новости
RSS RSS
Все новости