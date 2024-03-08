Алонсо прокомментировал свое выступление в двух тренировках на «Гран-при Саудовской Аравии»

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал результаты, показанные в первых практиках на «Гран-при Саудовской Аравии».

В первой тренировке испанец уступил Максу Ферстаппену из «Ред Булл» 0,186 секунды, во второй он показал лучший результат (1 минута 28,827 секунды).

«Ощущения хорошие. Конечно, это только свободная практика. Как мы видели в прошлом году и в недавней гонке в Бахрейне, в практике мы быстрее, чем в квалификации. Думаю, мы прибегаем к разным стратегиям с точки зрения топливной загрузки, режимов мотора и прочих параметров. Мы продолжаем реализовывать нашу программу. С болидом не возникало никаких серьезных проблем. Четверг прошел для нас удачно», — цитирует Алонсо пресс-служба «Формулы-1».

Третья тренировка и квалификация пройдут в пятницу, 8 марта (в 16.30 и 20.00 по московскому времени соответственно). Гонка состоится в субботу, 9-го числа, в 20.00 по мск.