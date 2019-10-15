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«Хочется все бросить, полностью закрыться». Крик души Хэмилтона

17:02

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон опубликовал загадочное и эмоциональное сообщение. Пятикратный чемпион мира пожаловался на жестокий мир и сказал, что хочет погрузиться в свои мысли.

«Честно говоря, мне хочется все бросить. Полностью закрыться. Зачем беспокоиться, если мир так жесток, а людям наплевать. Я хочу сделать паузу и погрузиться в свои мысли. Спасибо всем, кому не плевать на мир», — написал Хэмилтон в сториз Instagram.

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