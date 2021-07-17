Макс Ферстаппен: «Завтра нас ждет захватывающая борьба»

Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал свою победу в спринт-квалификации «Гран-при Великобритании».

«У меня был очень хороший старт, - сказал Ферстаппен в интервью после гонки. - Была захватывающая борьба на первом круге с Льюисом (Хэмилтоном – Прим. «СЭ»). Очень рад заработать три очка. Прекрасно понимаю, что завтра борьба будет захватывающей. Что касается шин, то следить за ними было необходимо, это очень важно, но это делали все, так что здесь все равны.

Разница в скорости на прямых с «Мерседесом»? Мы ее не можем поменять настройки, будем работать как есть, так как действует режим закрытого парка. Рад видеть болельщиков на трассе. Кончено, они поддерживают в основном своих, но все равно очень приятно».

В тройку лучших также попали пилоты «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас.